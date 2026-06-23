Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярского края могут на время остаться без доступа к телеканалам и радио

В Красноярске с 25 июня по 31 августа пройдет плановый ремонт телевизионной башни. Из-за работ возможны кратковременные перерывы в вещании цифровых телеканалов и радиостанций.

В Красноярске с 25 июня по 31 августа пройдет плановый ремонт телевизионной башни. Из-за работ возможны кратковременные перерывы в вещании цифровых телеканалов и радиостанций. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края.

Отключения могут затронуть 20 цифровых телеканалов и FM-радиостанции в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборском и Емельяновском округах.

Ориентировочно перерывы возможны с 29 июня по 3 июля, с 6 по 10 июля и с 13 по 17 июля. Работы нужны для поддержания инфраструктуры телерадиовещания.

Жителей также просят не оставлять машины в радиусе 60 метров от телебашни на улице Борисова, 24а, не подходить к ней ближе 60 метров и не пересекать сигнальные ограждения.