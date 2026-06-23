Жители Красноярского края могут на время остаться без доступа к телеканалам и радио

В Красноярске с 25 июня по 31 августа пройдет плановый ремонт телевизионной башни. Из-за работ возможны кратковременные перерывы в вещании цифровых телеканалов и радиостанций. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития Красноярского края.
Отключения могут затронуть 20 цифровых телеканалов и FM-радиостанции в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборском и Емельяновском округах.
Ориентировочно перерывы возможны с 29 июня по 3 июля, с 6 по 10 июля и с 13 по 17 июля. Работы нужны для поддержания инфраструктуры телерадиовещания.
Жителей также просят не оставлять машины в радиусе 60 метров от телебашни на улице Борисова, 24а, не подходить к ней ближе 60 метров и не пересекать сигнальные ограждения.