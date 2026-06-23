Жительница Сент-Луиса морила голодом двух дочерей, годовалая скончалась

В Сент-Луисе 29-летнюю Саушу Майерс арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми после того, как в ее доме обнаружили истощенных дочерей. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает New York Post.
У 20-месячной девочки отсутствовал пульс — в больнице констатировали смерть. Ребенок весил всего 4,5 килограмма (меньше половины нормы) и был покрыт пролежнями. Трехлетняя сестра весила 7,7 килограмма и была доставлена в реанимацию.
Майерс сообщила полиции, что была единственным опекуном детей и знала об их проблемах с развитием. Девочки не посещали врача более года, питались только йогуртом и пюре — около 250 калорий в день, установили детективы.
Мать женщины рассказала, что около двух лет назад дочь внезапно перестала выходить на связь и заблокировала всех родственников.
— В следующий раз я увижу свою младшую внучку только на похоронах, — сказала она.
По словам бабушки, у Майерс, вероятно, психическое расстройство, поскольку раньше она была хорошей матерью. У женщины есть еще трое старших детей, которых во время пандемии забрала служба опеки, говорится в материале.
Во Франции полиция спасла девятилетнего мальчика, которого отец запер в фургоне. Ребенок был в заточении с декабря 2024 года, он был истощен, бледен и не мог ходить.