Больше десятка БПЛА уничтожили в семи районах Ростовской области

Над территорией Ростовской области прошедшей ночью средства ПВО уничтожили более десятка беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны были перехвачены в семи районах: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступала, но продолжает уточняться.
«В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам», — написал глава региона в своих соцсетях.
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