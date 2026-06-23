В Хабаровске вахтовик упал с экскаватора и отсудил 700 тысяч

В Хабаровске суд взыскал с работодателя 700 тысяч рублей в пользу машиниста экскаватора, который получил тяжёлую травму в первый рабочий день. Решение вынес Краснофлотский районный суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Мужчина работал вахтовым методом. При подъёме в кабину экскаватора он сорвался с высоты двух метров и сломал шейку бедра. После падения работника госпитализировали, ему сделали несколько операций, а больничный растянулся более чем на 15 месяцев.
Позже у пострадавшего установили утрату 30% профессиональной трудоспособности. Он обратился в суд и потребовал компенсацию морального вреда.
Работодатель с иском не согласился. Его представитель в суд не пришёл, но направил возражения: в них утверждалось, что работник сам виноват, потому что использовал личную спецобувь, не подходившую для тяжёлых климатических условий.
Суд эти доводы отклонил. Было установлено, что экскаватор покрылся наледью, работнику не выдали спецодежду и обувь, а инструктаж по технике безопасности с ним не провели.
С учётом тяжести травмы, долгого лечения, утраты трудоспособности и необходимости реабилитации суд взыскал с работодателя 700 тысяч рублей. Решение не обжаловали, оно вступило в законную силу.