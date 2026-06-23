Власти Минска сказали, когда можно обойтись без отключения воды

«Мы также приняли ряд технических решений, которые позволят избежать отключений наших потребителей при переврезке. Это включает установку дополнительной запорной арматуры. На сегодняшний день мы прорабатываем возможность выполнения работ без отключения. Такие технологии существуют, и мы пробуем их применение на наших объектах».