Власти Минска сказали, когда можно обойтись без отключения воды

Директор «Минсккоммунтеплосети» Андрей Вирочкин сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме, когда можно обойтись без отключения воды.
Так, по словам руководителя предприятия, специалисты работают над сокращением сроков отключений горячей воды. Скажем, в 2026-м рассчитывают на средний срок в 9,6 суток при нормативе в 13 дней.
А при определенных видах работ, говорит Вирочкин, можно и вовсе обойтись без отключений:
«Мы также приняли ряд технических решений, которые позволят избежать отключений наших потребителей при переврезке. Это включает установку дополнительной запорной арматуры. На сегодняшний день мы прорабатываем возможность выполнения работ без отключения. Такие технологии существуют, и мы пробуем их применение на наших объектах».
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А вот что происходило в квартире в Минске, куда приезжали люди в защитных костюмах: «Сын хозяйки ночевал в коридоре, запах ужасный, клопы висели на стенах гроздьями».
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