Слюсарь пообещал проводить в Ростове планерки в автобусах без кондиционеров

На совещании в правительстве Ростовской области рассмотрели ситуацию с работой кондиционеров в общественном транспорте. По итогам встречи губернатор Юрий Слюсарь опубликовал официальный комментарий.
Глава региона отметил расхождение между данными отчётных докладов и реальными жалобами пассажиров.
В рамках проверочных мероприятий за неделю было осмотрено 198 автобусов в Ростове‑на‑Дону. Выявлены следующие нарушения: 3 автобуса работали на линиях без кондиционеров и на 12 маршрутах системы охлаждения были отключены.
Водители и ответственные лица, допустившие нарушения, уже привлечены к административной ответственности.
Губернатор Юрий Слюсарь заявил о продолжении регулярных проверок и применении штрафных санкций. В случае недостаточной реакции перевозчиков планируется привлекать к рейдам их руководителей и проводить выездные совещания непосредственно в автобусах с неработающими кондиционерами.