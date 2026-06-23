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Слюсарь пообещал проводить в Ростове планерки в автобусах без кондиционеров

После совещания комментарий опубликовал губернатор области.

На совещании в правительстве Ростовской области рассмотрели ситуацию с работой кондиционеров в общественном транспорте. По итогам встречи губернатор Юрий Слюсарь опубликовал официальный комментарий.

Глава региона отметил расхождение между данными отчётных докладов и реальными жалобами пассажиров.

В рамках проверочных мероприятий за неделю было осмотрено 198 автобусов в Ростове‑на‑Дону. Выявлены следующие нарушения: 3 автобуса работали на линиях без кондиционеров и на 12 маршрутах системы охлаждения были отключены.

Водители и ответственные лица, допустившие нарушения, уже привлечены к административной ответственности.

Губернатор Юрий Слюсарь заявил о продолжении регулярных проверок и применении штрафных санкций. В случае недостаточной реакции перевозчиков планируется привлекать к рейдам их руководителей и проводить выездные совещания непосредственно в автобусах с неработающими кондиционерами.

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