«Образовалось горящее облако, начался пожар»: что эксперты узнали о теракте в Беслане

Сотни заложников.
Беслан, раннее утро, обычная школьная линейка по случаю начала учебного года, нарядные первоклассники и их родители — на празднике собрались более тысячи человек. Картинка сменяется в считаные минуты — несколько неизвестных в камуфляже с оружием наперевес загоняют собравшихся в спортзал. Стрельба, паника. 1 сентября 2004 года останется в истории России как дата одного из самых страшных терактов.
Более 30 боевиков в тот день захватили в заложники учащихся общеобразовательной школы № 1, их родственников и учителей — 1 128 человек. Они удерживали людей в заминированном спортивном зале школы в жару без еды и воды около трех дней — 3 сентября заложников удалось освободить. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из которых — дети от года до 17 лет. Ранения получили не менее 810 человек. Инвалидами стали 126 заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. 31 террорист был ликвидирован.
После террористической атаки возбудили уголовное дело. Оно находится в производстве следователей Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу. Оценку обстоятельств случившегося по запросу СК давали в том числе судебные эксперты.
100 томов материалов уголовного дела.
Группа взрыво- и пожаротехников Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России (РФЦСЭ), возглавляемая нынешним главным государственным судебным экспертом отдела пожарно-технической, взрывотехнической и взрывотехнологической экспертизы Виталием Кондратьевым, прибыла в Беслан спустя год после теракта. Они должны были помочь следователям установить причину пожара в спортивном зале. Экспертам РФЦСЭ также нужно было узнать, какие взрывные устройства (СВУ) использовались в ходе теракта, где они располагались, какие из них взорвались, какова была их конструкция, мощность, и помочь следствию описать место происшествия.
Командировка длилась 10 дней. За это время экспертам предстояло не только осмотреть место происшествия и помочь следствию собрать улики, но и изучить около 100 томов материалов уголовного дела, предоставленных следователями.
«Мы просматривали вчетвером эти материалы, то, что было необходимо для дальнейшего исследования, сканировали, фотографировали. В спортивном зале школы измеряли повреждения, образовавшиеся в полу в местах, где взорвались устройства. Помогли собрать часть поражающих элементов, которые остались внедренными в стены спортивного зала после взрывов», — рассказал Кондратьев.
В итоге эксперты дали заключение более чем на 500 страницах.
Как произошел взрыв.
Взрыв основной части устройств произошел в результате замыкания одной из электрических цепей, объяснил Кондратьев. Это случилось, когда террорист убрал ногу с пластины, удерживавшей цепь в разомкнутом состоянии. В тот момент спасатели извлекали из спортивного зала тела погибших. Мощный взрыв, как установили эксперты, произошел под окном спортивного зала. Там сработало устройство по типу противопехотной мины МОН-90, в которой содержался заряд массой более 6 кг пластичного взрывчатого вещества и готовые поражающие элементы — шарики и ролики.
«Перекрытие спортивного зала было выполнено из досок, свободно лежащих на брусках, прикрепленных к составным деревянным балкам, проходившим вдоль спортивного зала. Когда произошел мощный взрыв и была разрушена стена под окном толщиной около 50 см, эти доски приподняло и часть из них упала на пол. При взрыве образовалось горящее облако, которое имело диаметр более 5 м. Начался пожар. Огонь в основном распространялся вверх, в кровлю спортивного зала школы», — сказал эксперт.
В зале взорвалось несколько СВУ, завязалась перестрелка, уточнил он. Взрывчатые вещества были помещены в пластиковые бутылки, в которых дополнительно находились поражающие элементы. Всего, по словам специалиста, в спортивном зале установили около 10 взрывных устройств. Их закрепили под щитами баскетбольных колец, а также по периметру зала.
Следствие и суд.
Парламентская комиссия по расследованию причин трагедии была создана 21 сентября 2004 года по инициативе на тот момент председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Работа длилась больше двух лет. Комиссия пришла к выводу, что теракт стал возможен из-за невыполнения на местах требований по безопасности МВД России.
СК РФ продолжает расследование дела. В 2024 году в ведомстве сообщали о работе над установлением личностей пяти боевиков, захвативших школу. Выжившего при штурме террориста Нурпашу Кулаева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 26 мая 2006 года Верховный суд Северной Осетии приговорил к смертной казни, но ввиду моратория на нее окончательная мера была изменена на пожизненное заключение. Кулаева признали виновным по нескольким статьям, включая терроризм, захват заложников, убийство двух или более человек, незаконное изготовление оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В течение 2005−2006 годов российские спецслужбы ликвидировали всех организаторов теракта — Шамиля Басаева (в июле 2006 года), Абу-Дзейта (в феврале 2005 года), Аслана Масхадова (в марте 2005 года) и Абу-Хавса (в ноябре 2006 года).
После теракта в Беслане в целях борьбы с терроризмом в России были приняты несколько документов, в том числе закон «О противодействии терроризму», указы «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом» и «О мерах по обеспечению пограничной безопасности в Северокавказском регионе». В феврале 2006 года в соответствии с указом президента страны Владимира Путина «О мерах по противодействию терроризму» был образован Национальный антитеррористический комитет.
Лидия Мисник.