«Образовалось горящее облако, начался пожар»: что эксперты узнали о теракте в Беслане

Более 30 боевиков в тот день захватили в заложники учащихся общеобразовательной школы № 1, их родственников и учителей — 1 128 человек. Они удерживали людей в заминированном спортивном зале школы в жару без еды и воды около трех дней — 3 сентября заложников удалось освободить. Жертвами теракта стали 334 человека, 186 из которых — дети от года до 17 лет. Ранения получили не менее 810 человек. Инвалидами стали 126 заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. 31 террорист был ликвидирован.