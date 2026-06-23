«Бауманка» подготовит к ЕГЭ ветеранов СВО из Хабаровского края

Напомним, что проявить себя ветераны спецоперации могут и в творчестве. Егор Ахтырский, герой из Хабаровского края, отстоит честь региона на сцене всероссийского чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Казани. Он исполнит собственную песню, написанную во время обучения в военном институте.