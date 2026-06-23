«Бауманка» подготовит к ЕГЭ ветеранов СВО из Хабаровского края

Пилотный поток выпустил факультет МГТУ им. Н. Э. Баумана для ветеранов спецоперации, участниками программы стали 37 человек. Основной этап начнется уже этой осенью и примет 200 слушателей. Проект поможет в подготовке к ЕГЭ по физике, математике и русскому языку для дальнейшего поступления в технические вузы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Минобрнауки России поручило «Бауманке» набрать на первый поток ветеранов СВО со всей страны. Выбор дальнейшего места обучения не ограничен, по завершению курса участники могут выбрать любой вуз для дальнейшего поступления и получения квалификации.
Проектом предусмотрена и внеучебная деятельность: мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, мехатронике и различные тренинги.
— В сфере высшего образования мы делаем все необходимое для участников и ветеранов специальной военной операции, особенно в тот момент, когда наши герои принимают решение получить образование и строить свою профессиональную карьеру, — подчеркнул глава ведомства Валерий Фальков.
Организаторами программы выступили фонд «Защитники Отечества» и «Ростех».
Напомним, что проявить себя ветераны спецоперации могут и в творчестве. Егор Ахтырский, герой из Хабаровского края, отстоит честь региона на сцене всероссийского чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в Казани. Он исполнит собственную песню, написанную во время обучения в военном институте.