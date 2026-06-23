Народные приметы на 24 июня: чего нельзя делать в день Варнавы Земляничника?

24 июня православная церковь чтит память апостола Варнавы — одного из семидесяти учеников Христа и основателя Кипрской церкви. На Руси его называли покровителем урожая и защитником от нечистой силы.
В народном календаре — Варнава Земляничник — к этому времени в лесах поспевала первая земляника, которую считали благословенным даром лета. С этой датой в старину связывали немало примет и традиций. Сегодня расскажем о них и выясним, как провести 24 июня, чтобы сохранить здоровье, капитал и мир в доме.
Народные приметы на 24 июня: что нельзя делать.
Главный запрет дня в старину касался трав и растений. На Руси верили: если 24 июня косить траву на корм скоту или рвать лекарственные растения, можно вместе с ними принести в дом нечистую силу. Особенно опасным считалось любое прикосновение к травам в полдень — именно в это время потусторонние силы, по поверьям, «разливаются» по лугам. По этой же причине люди старались не выходить в поле после обеда.
Муж и жена в этот день не должны были разлучаться, чтобы не расстаться навсегда. Отходить ко сну им полагалось строго в один и тот же час. В противном случае, согласно поверьям, супруги скоро станут чужими друг другу.
В день Варнавы Земляничника не рекомендовалось звенеть монетами в кармане или пересчитывать мелочь, чтобы не притянуть финансовые трудности. Также не следовало давать и брать в долг даже копейку, так как это проложит человеку прямой путь в долговую яму.
Не разрешается пришивать пуговицы, якобы из-за этого можно захворать. Вязать и вышивать тоже лучше не надо: если не повезет пораниться спицей либо иглой, в жизни может начаться черная полоса.
Наконец, 24 июня ни в коем случае не следует отказываться от земляники, если угощают. Тот, кто не съест хотя бы одну ягодку, на целый год удачи лишится. Во всяком случае, так говорили в старину.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 24 июня: что можно делать.
В день Варнавы Земляничника в деревнях и селах было принято искать лесную землянику. Считалось, что ягода, собранная 24 июня, особенно сладка и полезна. Из нее варили варенье, добавляли в творог, использовали в качестве начинки для пирожков.
Традиционное блюдо дня в старину — каравай. Еще до Крещения Руси такой хлеб наши предки пекли, чтобы отблагодарить природу за первый летний урожай.
Девушки в этот день плели венки из луговых трав и опускали их на воду — если венок плыл, это сулило благополучие, а если тонул — предупреждало о беде. Обереги из растений развешивали в доме, чтобы защититься от нечистой силы.
День подходит для уборки. Можно вымыть полы и вытереть пыль, разобраться в шкафах и избавиться от хлама, чтобы освободить место для чего-то нового и действительно стоящего.
Разрешается купаться и ходить в баню. Водные процедуры 24 июня помогут «смыть» усталость и укрепить здоровье. Во всяком случае, так говорили наши пращуры.
На Варнаву Земляничника можно увидеть вещий сон. Важно запомнить его детали, так как он сбудется через неделю. Особое внимание стоит уделить цифрам.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 24 июня.
Если на улице ничего не видно из-за тумана, лето будет жарким, а осень — теплой.
Пошел дождь? В лесах будет море грибов.
Сильный ливень с громом — предвестник засухи в июле.
Если пчелы не покидают улей, стоит готовиться к осадкам.
Об ухудшении погоды предупреждает отсутствие лягушек на водоемах. А если они весело прыгают и дружно квакают, впереди ждут теплые дни.
Множество комаров и мошек — добрый знак, сулящий теплую неделю. Но если они больно кусаются, на днях установится настоящая жара.
Если собаки воют всю ночь, на завтра придет ненастье.
Именинники 24 июня.
В этот день именины отмечают Варнава, Варфоломей, Ефрем и Мария.