Народные приметы на 24 июня: чего нельзя делать в день Варнавы Земляничника?

Главный запрет дня в старину касался трав и растений. На Руси верили: если 24 июня косить траву на корм скоту или рвать лекарственные растения, можно вместе с ними принести в дом нечистую силу. Особенно опасным считалось любое прикосновение к травам в полдень — именно в это время потусторонние силы, по поверьям, «разливаются» по лугам. По этой же причине люди старались не выходить в поле после обеда.