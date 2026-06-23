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Главные новости к утру 23 июня

Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

Москва отвергает любые обвинения, связанные с ударом по Киево-Печерской лавре, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

МИД Финляндии сообщил о прогрессе ЕС в подготовке к переговорам с Россией.

Иран согласился создать линию связи для прохода судов в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недопущение разработки Тегераном ядерного оружия важнее экономической депрессии.

16 человек пострадали из-за урагана в Свердловской области. Кроме того, повреждены 99 частных домов и 25 автомобилей. 32 дома полностью разрушены.

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