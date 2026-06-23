В Хабаровском крае испытают местные беспилотники для борьбы с пожарами

К тушению возгораний привлечены 57 специалистов КГСАУ «ДВ авиабаза» с техникой и авиацией. За прошедшую неделю ликвидировано 14 ландшафтных пожаров, очаги которых фиксировались в Хабаровском, Амурском районах и пригородах крупных городов. Важно, что переходов огня на населённые пункты удалось избежать.