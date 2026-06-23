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В 146 домах Красноярского края провели капремонт с начала 2026 года

В планах на год — не менее 862 видов капремонта в 630 домах.

Красноярский край занял первое место среди регионов Сибирского федерального округа по количеству проведённых капитальных ремонтов многоквартирных домов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

С начала года ремонтные работы выполнили в 146 домах: заменили 40 лифтов, отремонтировали 7 фасадов, 62 крыши, 3 системы газоснабжения, 22 системы отопления, по 23 системы холодного и горячего водоснабжения, 38 систем электроснабжения. В планах на год — не менее 862 видов капремонта в 630 домах.

Программа действует с 2014 года. За это время провели свыше 12 тысяч видов работ в более чем 7,5 тысячи домов. Очерёдность ремонта можно отслеживать на сайте фонда капремонта.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске на правом берегу началось строительство новой дороги.