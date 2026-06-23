Парк «Россия в миниатюре» начнет работу на Бору с 25 июня

Выставка станет крупнейшей в истории российского архитектурного моделирования. Организаторы подчёркивают уникальность экспозиции: аналогов подобным работам в стране нет. Каждая копия отличается высокой точностью и невероятной детализацией — над проектом на протяжении пяти лет трудилась команда из 60 профессионалов.