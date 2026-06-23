Парк «Россия в миниатюре» начнет работу на Бору с 25 июня

В городе Бор Нижегородской области 25 июня 2026 года состоится открытие парка «Россия в миниатюре». Такую информацию распространила пресс‑служба парка.
Экспозиция разместится на участке площадью 1,5 гектара неподалёку от станции канатной дороги. Посетителям представят 88 миниатюрных копий знаковых архитектурных объектов страны — все они выполнены в масштабе 1:50.
Выставка станет крупнейшей в истории российского архитектурного моделирования. Организаторы подчёркивают уникальность экспозиции: аналогов подобным работам в стране нет. Каждая копия отличается высокой точностью и невероятной детализацией — над проектом на протяжении пяти лет трудилась команда из 60 профессионалов.
Для изготовления миниатюр использовали архитектурный пластик: он позволяет в точности воспроизвести узоры, барельефы, оконные и дверные проёмы. Уровень проработки настолько высок, что на копиях зданий можно разглядеть даже надписи на дверях учреждений.
Посетить парк можно будет начиная с 25 июня — он будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.
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