«Тренировка» без реального риска. Почему люди читают детективы

Однако специалисты предупреждают, что чрезмерное увлечение детективами и тру-краймом может иметь и негативные последствия. Есть риск начать переоценивать уровень опасности в реальной жизни, а это ведет не к здоровой бдительности, а к повышенной тревожности, объясняет Гут. Кроме того, по его словам, у тех, кто потребляет подобный контент в слишком больших количествах, может снижаться эмпатия к жертве — реальная боль превращается в головоломку. Как отмечает эксперт, важно помнить о балансе и не забывать о существовании других литературных жанров.