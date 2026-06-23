«Тренировка» без реального риска. Почему люди читают детективы

Детективы остаются одним из самых популярных жанров в России. Как свидетельствуют данные книжных магазинов, на них приходится до 10% всех книжных продаж.
Интерес к детективам — это вполне объяснимый психологический механизм, утверждают психологи. Так, исследователи из Австрии в журнале British Journal of Psychology описали два главных стимула для чтения детективов: первый — «оборонительная бдительность», когда человек изучает опасность заранее, чтобы суметь ее распознать, а второй — «любопытство к мрачным сюжетам». «Мозг тренируется на чужом опыте без реального риска. Истории о преступлениях дают человеку сценарии развития событий и одновременно иллюзию контроля», — отмечают исследователи.
Библиотека РБК проводит серию офлайн-встреч, на которых обсуждаем с гостями, как литература формирует человека, общество и бизнес. 24 июня пройдет второе офлайн-мероприятие «Просто детектив» при поддержке сервиса «Яндекс Книги» и магазина «Читай-город», где вместе с гостями обсудим, почему расследование стало одним из главных сюжетов современности. Регистрация по ссылке.
Как утверждают психологи Крис Фрейли и Аманда Викари из Университета Иллинойса, чаще всего детективы читают женщины. Исследователи выяснили, что в таких сюжетах их привлекают подробное раскрытие психологии преступника и описание того, как жертве удалось спастись. «Такие истории дают возможность изучить реальные риски и стратегии защиты на случай похожей опасной ситуации», — считают авторы исследования.
«Карл Юнг называл темную сторону личности “тенью”, — поясняет основатель Института адаптивного интеллекта, кандидат психологических наук Валерий Гут. — В обычной жизни люди подавляют такие импульсы. Наблюдение за преступником со стороны позволяет мысленно соприкоснуться с этими чувствами без риска и без вины. Отсюда и тот эффект, когда читателю детектива иногда понятнее мотивы злодея, чем страдания жертвы».
Кто любит детективы.
Все любители детективов обладают некими общими чертами характера и мышления, утверждают психологи.
Большая часть любителей детективов — это люди с логическим складом ума, которые любят собирать из отдельных деталей общую картину и разбираться в логических загадках, говорит психолог и автор научно-популярных книг Наталья Керре. «Их объединяет потребность находить причинно-следственные связи там, где другие видят случайность. Им нравится распознавать закономерности — это связано с желанием превратить хаос в понятную структуру. В реальной жизни неопределенность часто остается неразрешенной, а в детективе к финалу все загадки получают ответы», — добавляет Валерий Гут.
Анализ книжных предпочтений пользователей соцсетей показал, что читатели детективов и триллеров часто показывают высокую добросовестность — качество, которое объединяет дисциплинированных и внимательных к деталям людей, утверждает Гут. По его словам, «детективный сюжет требует удерживать в голове множество улик и логических связей, а такая интеллектуальная работа привлекает тех, кто ценит порядок».
Наконец, любители детективов склонны к адреналиновой зависимости. «У людей без подобной зависимости ситуация неопределенности, пугающей тайны вызывает как раз усиление тревожности и желание поскорее закрыть книгу либо выключить фильм», — объясняет Наталья Керре. Детектив, по ее словам, дает возможность пережить острые и пугающие ощущения, которых мы часто лишены в обычной жизни. «При этом, переживая эти ощущения за чтением детективных историй, мы еще и остаемся в безопасности. То есть, с одной стороны, психика получает подпитку, с другой стороны, мы не рискуем ни жизнью, ни здоровьем», — говорит эксперт.
Почему стал популярен тру-крайм.
В последние годы очень вырос интерес к отдельному детективному поджанру — тру-крайм (True Crime). Он рассказывает о реальных преступлениях и их расследованиях. Так, в 2025 году сервис «МТС Музыка» зафиксировал рост популярности подкастов в жанре тру-крайм на 77%, по итогам года он вошел в пятерку самых востребованных у слушателей категорий, уступив по популярности только рубрикам «история», «для всей семьи», «наука и образование» и «юмор».
Есть два типа мотивов, побуждающих к потреблению контента в жанре тру-крайм: познавательные и эмоциональные. «Познавательные мотивы связаны с желанием понять мотивы преступников, связывая их действия с травмами детства, психологическими проблемами и другими факторами. Это помогает зрителям лучше понять причины человеческого поведения. С другой стороны, контент о серийных убийцах и преступлениях предоставляет возможность испытать сильные эмоции, часто компенсируя недостаток острых ощущений в повседневной жизни», — говорит Оксана Михайлова, научный сотрудник Центра исследования современного детства Института образования НИУ ВШЭ.
Популярность тру-крайма позволяет, с одной стороны, переживать сильные эмоции, связанные с сильным испугом, агрессией, соглашается Наталья Керре, а с другой стороны, такие истории позволяют нам переживать периоды тревожности, «выплескивая» свои эмоции через прослушивания рассказов о преступлениях. Валерий Гут отмечает, что в отличие от хаотичной реальности у тру-крайма есть четкий сюжет, с началом и концом истории, что дает ощущение управляемости происходящего.
Какие качества может развить чтение детективов.
Регулярное чтение детективов тренирует конкретные навыки, утверждают психологи.
Так, любители детективного жанра постоянно сопоставляют факты, отбрасывают ложные версии и проверяют собственные гипотезы — это рабочая модель критического мышления в миниатюре, что способствует развитию навыков, связанных с анализом информации, говорит Валерий Гут. По его словам, регулярное чтение детективных историй также повышает внимание: человек учится замечать мелкие детали, которые влияют на общую картину, — и это приучает не упускать важное из общего потока информации.
Детективы также помогают справляться с эмоциями и, следовательно, делают читателя спокойнее. Валерий Гут добавляет, что они напоминают эмоциональную тренировку, позволяют верить в лучшее, так как в большинстве историй преступника находят, а жертва спасается. «Каждый раскрытый случай убеждает, что любую пугающую ситуацию можно понять, разложить по фактам и взять под контроль», — говорит эксперт.
Однако специалисты предупреждают, что чрезмерное увлечение детективами и тру-краймом может иметь и негативные последствия. Есть риск начать переоценивать уровень опасности в реальной жизни, а это ведет не к здоровой бдительности, а к повышенной тревожности, объясняет Гут. Кроме того, по его словам, у тех, кто потребляет подобный контент в слишком больших количествах, может снижаться эмпатия к жертве — реальная боль превращается в головоломку. Как отмечает эксперт, важно помнить о балансе и не забывать о существовании других литературных жанров.