Водителя автобуса № 40 в Хабаровске судят за два тяжёлых ДТП

Один из эпизодов связан с аварией на Ореховой сопке в районе улицы Кола Бельды, 4/3, которая осенью прошлого года вызвала широкий резонанс в городе. По версии обвинения, в ноябре 2025 года водитель с пассажирами в салоне выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал и столкнулся с локомотивом. Одной из пассажирок был причинён тяжкий вред здоровью — ей пришлось проводить операцию. Всего в той аварии пострадали четверо человек. Самого фигуранта тогда зажало в кабине, однако он был извлечен с помощью гидравлического инструмента и выжил.