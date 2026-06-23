Водителя автобуса № 40 в Хабаровске судят за два тяжёлых ДТП

В Хабаровске суд начал разбирать дело водителя автобуса маршрута № 40, которого обвиняют сразу в двух ДТП с тяжёлыми последствиями. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Один из эпизодов связан с аварией на Ореховой сопке в районе улицы Кола Бельды, 4/3, которая осенью прошлого года вызвала широкий резонанс в городе. По версии обвинения, в ноябре 2025 года водитель с пассажирами в салоне выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал и столкнулся с локомотивом. Одной из пассажирок был причинён тяжкий вред здоровью — ей пришлось проводить операцию. Всего в той аварии пострадали четверо человек. Самого фигуранта тогда зажало в кабине, однако он был извлечен с помощью гидравлического инструмента и выжил.
Следствие считает, что это был не единственный опасный эпизод с тем же водителем. За месяц до столкновения с локомотивом он, как указано в материалах дела, ехал по маршруту № 40, проигнорировал красный сигнал и сбил женщину на пешеходном переходе, когда она переходила дорогу на разрешающий сигнал. Потерпевшая также получила тяжкий вред здоровью.
Два уголовных дела объединили в одно производство. Сейчас в Железнодорожном районном суде идёт судебное следствие: суд устанавливает обстоятельства обеих аварий и изучает заявленные гражданские иски.
Вину водителя и размер возможной компенсации пострадавшим будет оценивать суд. До решения суда человек считается невиновным.