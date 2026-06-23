Два рояля и одна пианистка: Life.ru узнал секрет россиянки, покорившей Интернет неповторимым талантом

«Ни один негативный комментарий не может остановить меня от того, что я люблю, от музыки, которой я живу. Честно говоря, я даже физически не в состоянии прочитать все комментарии под этими видео, потому что их несколько тысяч. Но, конечно, я замечала слова о том, что видео ускорено. На это могу сказать, что на моём YouTube-канале есть много других записей, а ещё я часто выступаю на живых концертах. Можно прийти, послушать и убедиться, что скорость абсолютно настоящая», — говорит девушка.