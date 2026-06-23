В Москве чаще всего сдают в ломбард обручальные кольца зумеры, в Казани — бумеры

Обручальное кольцо — не простое украшение, и это точно знает житель Москвы, которого ювелирное изделие спасло от удара током. В доме у 37-летнего мужчины шёл ремонт, электрик не полностью изолировал оголённые провода, которые торчали из стены. Хозяин квартиры случайно облокотился на стену и коснулся кабеля под напряжением, однако его спасло обручальное кольцо, которое поглотило весь электрический разряд.