Ограничения на продажу топлива могут ввести в Новосибирской области

В Новосибирской области могут ввести ограничения на продажу топлива на АЗС. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил губернатор региона Андрей Травников.
— В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придется пойти на такое решение, — говорится в сообщении.
Губернатор поручил минпромторгу региона провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки единой позиции по этому вопросу в течение дня.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в понедельник, 22 июня, сообщил о введении ограничений на продажу топлива на заправках региона. Решение принято во избежание искусственного ажиотажа и спекуляций.
16 июня «Татнефть» ввела на всех автозаправках России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. Помимо лимита на продажу топлива, также ввели ограничения по оплате: принимались только наличные. Однако уже 17 июня «Татнефть» сняла все ограничения на продажу топлива.
13 июня в Татарстане на части автозаправочных станций ввели временные лимиты на отпуск топлива. Меры связаны с техническими работами и направлены на стабилизацию ситуации.