Экс-адвокату Новикову* грозит штраф 50 тысяч по протоколу иноагента

Напомним, что в 2024 году по решению Росфинмониторинга Новиков* был внесен в перечень террористов и экстремистов. В этом же году суд заочно осудил Новикова* на 8,5 лет за фейки о российской армии. В 2023 году по решению Адвокатской палаты Москвы он был лишен статуса адвоката в России.