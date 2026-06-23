В Монголию отправили семь тонн красноярского мороженого

7, 7 тонн мороженого экспортировали в Монголию из Красноярска. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре. 19 июня инспекторы Управления проверили и оформили ветеринарные документы на партию мороженого, произведенного на красноярской фабрике.