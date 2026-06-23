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В Монголию отправили семь тонн красноярского мороженого

Россельхознадзор проконтролировал поставку мороженого из края в Монголию.

Источник: Комсомольская правда

7, 7 тонн мороженого экспортировали в Монголию из Красноярска. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре. 19 июня инспекторы Управления проверили и оформили ветеринарные документы на партию мороженого, произведенного на красноярской фабрике.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. При погрузке мороженого нарушений требований действующего законодательства не установлено.

В 2026 году это первая партия мороженого, экспортированная из края в Монголию.