В Монголию отправили семь тонн красноярского мороженого

7, 7 тонн мороженого экспортировали в Монголию из Красноярска. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре. 19 июня инспекторы Управления проверили и оформили ветеринарные документы на партию мороженого, произведенного на красноярской фабрике.
По результатам лабораторных исследований, проведенных в лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера. При погрузке мороженого нарушений требований действующего законодательства не установлено.
В 2026 году это первая партия мороженого, экспортированная из края в Монголию.