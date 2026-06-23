В Ростовской области заведующую детсадом осудили за присвоение денег сотрудников

Суд назначил бывшей заведующей наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, ей запретили в течение полутора лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере управления образовательными организациями.