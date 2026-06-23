В Новосибирской области могут ограничить продажу топлива из-за спекулянтов

Напомним, ранее в соседней Омской области ввели ограничения на автозаправках для борьбы со спекулянтами. На обычных АЗС установлен лимит до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На трассовых нормы составляют до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.