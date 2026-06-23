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В Новосибирской области могут ограничить продажу топлива из-за спекулянтов

В Новосибирской области рассматривают введение ограничений на продажу топлива на автозаправочных станциях в целях борьбы со спекулянтами. Об этом сообщил местный губернатор Андрей Травников.

Источник: Life.ru

«В связи с введением ограничений на отпуск топлива на АЗС в некоторых соседних регионах, очевидно, что для недопущения спекулятивного спроса, нам также придётся пойти на такое решение», — пишет Травников.

Глава региона поручил местному министерству промышленности и торговли обсудить ситуацию с владельцами сетей АЗС и выработать единую позицию до конца дня.

Напомним, ранее в соседней Омской области ввели ограничения на автозаправках для борьбы со спекулянтами. На обычных АЗС установлен лимит до 40 литров бензина и до 80 литров дизельного топлива. На трассовых нормы составляют до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.

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