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11 человек погибли в ДТП с мототранспортом на Дону в июне

Информацию публикует управление Госавтоинспекции.

За июнь в Ростовской области произошло 111 ДТП с участием мотоциклов, скутеров и питбайков. По информации Госавтоинспекции, в результате аварий погибли 11 человек, ещё 117 получили травмы, среди них — 35 детей.

Так, в Батайске 17‑летний водитель питбайка травмировался после обгона в неположенном месте, а в селе Малая Неклиновка Неклиновского района в ДТП погиб 57‑летний мотоциклист на «Альфе».

Эксперты выделяют ключевые причины аварий, это высокая скорость, опасные обгоны, игнорирование безопасной дистанции и бокового интервала и езда без водительских прав, в т. ч. несовершеннолетними.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к жителям региона с просьбой быть внимательнее на дорогах: соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией, а водителям мототранспорта — использовать защитную экипировку.