Челябинцы выложили танк из горящих свечей

В Челябинске в ночь на 22 июня прошла патриотическая акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Добровольцы создали из более чем трех тысяч свечей изображение танка Т-34, который выпускал Челябинский тракторный завод.
Площадь инсталляции «Танкоград помнит» составила около ста квадратных метров. В акции приняли участие более 250 человек, включая волонтеров и военнослужащих. Мероприятие стало символом благодарности фронтовикам и труженикам тыла, а также объединило жителей региона в сохранении исторической памяти.