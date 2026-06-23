Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинцы выложили танк из горящих свечей

Акция приурочена в Дню памяти и скорби.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске в ночь на 22 июня прошла патриотическая акция «Огненные картины войны», посвященная Дню памяти и скорби. Добровольцы создали из более чем трех тысяч свечей изображение танка Т-34, который выпускал Челябинский тракторный завод.

Площадь инсталляции «Танкоград помнит» составила около ста квадратных метров. В акции приняли участие более 250 человек, включая волонтеров и военнослужащих. Мероприятие стало символом благодарности фронтовикам и труженикам тыла, а также объединило жителей региона в сохранении исторической памяти.