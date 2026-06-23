В Красноярске на улице Карамзина приводят в порядок три канализационно-насосные станции

В Красноярске ведутся работы по восстановлению трёх канализационно-насосных станций на улице Карамзина, в рамках ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации за счёт средств городского резервного фонда. Подрядчик занимается заменой оборудования: насосов, электрощитов, решёток и фильтров. В связи с монтажом оборудования возможны временные отключения воды в домах, отмечают в мэрии Красноярска. Станции, построенные вместе с домами № 8, 14 и 24 по улице Карамзина, застройщик смонтировал с нарушениями и не передал на обслуживание коммунальщикам. Оборудование, оставшееся без присмотра, вышло из строя. Вместе с неправильной эксплуатацией со стороны жителей, это привело к постоянным засорам и аварийным ситуациям в жилом районе. Завершить работы планируется до конца 2026 года. После этого, как сообщают НИА Красноярск, оборудование передадут для обслуживания в «КрасКом». Компания сможет провести модернизацию, в том числе установить фильтры для защиты системы от крупного мусора и влажных салфеток.