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Уголовное дело о столкновении локомотива с автобусом начал рассматривать Железнодорожный районный суд

Напомним, в ноябре 2025 года в микрорайоне Ореховая сопка водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора — произошло столкновение с локомотивом. В итоге здоровью одной из пассажирок был нанесен тяжкий вред. За месяц до этого, тот же водитель сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора — в этом.

Напомним, в ноябре 2025 года в микрорайоне Ореховая сопка водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора — произошло столкновение с локомотивом. В итоге здоровью одной из пассажирок был нанесен тяжкий вред. За месяц до этого, тот же водитель сбил на пешеходном переходе женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора — в этом случае также был причинен тяжкий вред здоровью. Два уголовных дела объединили в одно производство. Теперь Железнодорожный районный суд Хабаровска начал рассмотрение уголовного дела по существу. Также заявлены гражданские иски.