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Траур в связи со смертью революционера Рамиро Вальдеса объявили на Кубе

Кубинские власти объявили вторник, 23 июня, днем траура в связи со смертью одного из лидеров кубинской революции Рамиро Вальдеса Менендеса. Об этом пишет Gaceta Oficial.

Кубинские власти объявили вторник, 23 июня, днем траура в связи со смертью одного из лидеров кубинской революции Рамиро Вальдеса Менендеса. Об этом пишет Gaceta Oficial.

На время траура по всей стране приспустят государственный флаг на бюджетных учреждениях и военных объектах.

— Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6:00 23 июня до полуночи того же дня, — говорится в сообщении.

Политика не стало утром 21 июня. О его смерти сообщил кубинский президент Мигель Диас-Канель. По его словам, каждый поступок команданте был отмечен абсолютной верностью Фиделю и Раулю Кастро, товарищам по борьбе и программе Монкады.

Рамиро Вальдес родился 28 апреля 1932 года. Участвовал в штурме казарм Монкада в 1953 году, экспедиции на яхте «Гранма» и вооруженной борьбе против режима Батисты. В разные годы занимал посты министра внутренних дел и вице-премьера Кубы, входил в состав Политбюро. Удостоен званий Героя Кубы и Героя Труда. О причинах смерти не сообщается.

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