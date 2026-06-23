Траур в связи со смертью революционера Рамиро Вальдеса объявили на Кубе

Рамиро Вальдес родился 28 апреля 1932 года. Участвовал в штурме казарм Монкада в 1953 году, экспедиции на яхте «Гранма» и вооруженной борьбе против режима Батисты. В разные годы занимал посты министра внутренних дел и вице-премьера Кубы, входил в состав Политбюро. Удостоен званий Героя Кубы и Героя Труда. О причинах смерти не сообщается.