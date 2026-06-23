В Прикамье вырос уровень распроданности жилых площадей

Распроданность жилых помещений с вводом до конца текущего года составляет 58%. При этом в мае прошлого года этот показатель соответствовал 54%. Об этом сообщает портал «Движение.ру». По данным аналитиков, ряд регионов, напротив, демонстрирует заметно резкое ухудшение динамики. Например, в соседней Свердловской области распроданность с вводом до конца текущего года за год снизилась с 64% до 55% (-9 п.п.). В антирейтинг также попали Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика.