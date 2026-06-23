В Красноярске появился мурал в честь Елены Крутовской

Красноярские художники закончили работу над муралом Елены Крутовской на фасаде дома № 131 по улице Свердловская.
Результат показал в своих соцсетях первый замгубернатора края Сергей Пономаренко.
Многим красноярцам Елена Крутовская известна как создательница живого уголка «Приют доктора Айболита» в заповеднике «Столбы», который в дальнейшем трансформировался в зоопарк «Роев ручей».
«Но Елена Александровна занималась не только живым уголком, она много трудилась в заповеднике, писала книги, вела научно-исследовательскую работу по изучению птиц и животных, — отметил Пономаренко. — Мурал Елены Крутовской — продолжение проекта “Мы — Красноярцы” который ведет наше агентство печати и массовых коммуникаций под руководством Ирины Брежневой».
Напомним, первые фасадные портреты — с изображениями Поздеева, Астафьева, Хворостовского и Ярыгина — появились на жилых домах Красноярска летом 2021 года. С тех пор ежегодно в городе рисуют новые муралы: пейзажи, портреты выдающихся личностей и тематические композиции.