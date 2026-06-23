В Красноярске появился мурал в честь Елены Крутовской

«Но Елена Александровна занималась не только живым уголком, она много трудилась в заповеднике, писала книги, вела научно-исследовательскую работу по изучению птиц и животных, — отметил Пономаренко. — Мурал Елены Крутовской — продолжение проекта “Мы — Красноярцы” который ведет наше агентство печати и массовых коммуникаций под руководством Ирины Брежневой».