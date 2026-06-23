В Швеции нашли неизданную песню «Дети минут» Виктора Цоя

Подруга Виктора Цоя и коллектива группы «Кино» Сара Океррен представила на всеобщее обозрение неизданную песню музыканта под названием «Дети минут». Кассета с записью хранилась в ее квартире в Швеции, ее обнародовали 21 июня после выхода фильма «Привет Карлу Густаву», приуроченного к дню рождения певца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.