В Швеции нашли неизданную песню «Дети минут» Виктора Цоя

Подруга Виктора Цоя и коллектива группы «Кино» Сара Океррен представила на всеобщее обозрение неизданную песню музыканта под названием «Дети минут». Кассета с записью хранилась в ее квартире в Швеции, ее обнародовали 21 июня после выхода фильма «Привет Карлу Густаву», приуроченного к дню рождения певца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Режиссером документального фильма, повествующим об уникальной находке, выступил Андрей Айрапетов. В центре картины — история обнаружения песни «Дети минут», а в основу легли материалы из архива Сары.
В фильме «Привет Карлу Густаву» неизданная композиция не только звучит фрагментами на протяжении всего хронометража, но и представлена ее полная версия.
В разговоре с информагенством продюсснр документального фильма Сергей Чубраев отметил, что в коллекции Сары Океррен остались видеокассеты, которые еще не были полностью изучены специалистами.
Напомним, что 27 июня в Хабаровске состоится джазовый вечер под открытым небом. Местное джаз-трио «TeaTime» выступит во дворе музея «Мир говорящих машин».