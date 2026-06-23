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В Швеции нашли неизданную песню «Дети минут» Виктора Цоя

Кассета с записью хранилась в квартире шведки Сары Океррен.

Источник: Хабаровский край сегодня

Подруга Виктора Цоя и коллектива группы «Кино» Сара Океррен представила на всеобщее обозрение неизданную песню музыканта под названием «Дети минут». Кассета с записью хранилась в ее квартире в Швеции, ее обнародовали 21 июня после выхода фильма «Привет Карлу Густаву», приуроченного к дню рождения певца, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Режиссером документального фильма, повествующим об уникальной находке, выступил Андрей Айрапетов. В центре картины — история обнаружения песни «Дети минут», а в основу легли материалы из архива Сары.

В фильме «Привет Карлу Густаву» неизданная композиция не только звучит фрагментами на протяжении всего хронометража, но и представлена ее полная версия.

В разговоре с информагенством продюсснр документального фильма Сергей Чубраев отметил, что в коллекции Сары Океррен остались видеокассеты, которые еще не были полностью изучены специалистами.

Напомним, что 27 июня в Хабаровске состоится джазовый вечер под открытым небом. Местное джаз-трио «TeaTime» выступит во дворе музея «Мир говорящих машин».