Перинатальный центр в Хабаровске получил восемь реанимационных аппаратов

Новая техника нужна для экстренной помощи и взрослым пациентам, и новорождённым, в том числе недоношенным детям. В перинатальном центре отметили, что главное преимущество аппаратов — мобильность: их можно использовать не только в отделениях, но и при перевозке пациентов в машине или вертолёте.