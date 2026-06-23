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Перинатальный центр в Хабаровске получил восемь реанимационных аппаратов

Их уже передали в детскую и взрослую реанимацию, а также в родовой блок.

В Хабаровске краевой перинатальный центр имени Г. С. Постола получил восемь новых дефибрилляторов-мониторов. Оборудование поступило по федеральному проекту «Охрана материнства и детства» президентского нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Аппараты обошлись в 4 млн рублей. Их уже передали в детскую и взрослую реанимацию, а также в родовой блок.

Новая техника нужна для экстренной помощи и взрослым пациентам, и новорождённым, в том числе недоношенным детям. В перинатальном центре отметили, что главное преимущество аппаратов — мобильность: их можно использовать не только в отделениях, но и при перевозке пациентов в машине или вертолёте.

Перинатальный центр принимает женщин с высокими рисками во время беременности и родов, а также младенцев в тяжёлом состоянии. Поэтому оборудование здесь должно помогать врачам быстро оценивать состояние пациента и выбирать безопасную тактику лечения.

В 2025 году по тому же федеральному проекту для перинатальной службы Хабаровского края закупили 171 единицу оборудования на 257 млн рублей. В 2026 году обновление продолжится: на укрепление службы родовспоможения региона уже направили около 200 млн рублей.