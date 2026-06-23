В Хабаровске Toyota Starlet раздавили на Донской

В Хабаровске авария произошла 22 июня 2026 года в 17:22, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.
По данным ведомства, водитель Toyota Harrier, двигаясь по переулку Донскому в сторону улицы Гамарника, в районе дома № 5 не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с Toyota Starlet.
Дальше ситуация только усугубилась. Второй водитель — за рулём Lada Vesta — на регулируемом перекрёстке улицы им. Лейтенанта Орлова и переулка Донского проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ту же Toyota Starlet.
Фактически одна машина оказалась между двух ударов — и перекрёсток превратился в точку двойного столкновения.
Пострадал водитель Toyota Starlet, мужчина 1962 года рождения. Он доставлен во вторую краевую клиническую больницу, лечение амбулаторное.
Оба водителя-участника — 1988 и 1978 годов рождения — были трезвы. Стаж вождения с 1998 и 2006 года, полисы ОСАГО оформлены.