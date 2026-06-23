Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске Toyota Starlet раздавили на Донской

В ДТП пострадал мужчина 1962 года рождения.

В Хабаровске авария произошла 22 июня 2026 года в 17:22, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.

По данным ведомства, водитель Toyota Harrier, двигаясь по переулку Донскому в сторону улицы Гамарника, в районе дома № 5 не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с Toyota Starlet.

Дальше ситуация только усугубилась. Второй водитель — за рулём Lada Vesta — на регулируемом перекрёстке улицы им. Лейтенанта Орлова и переулка Донского проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ту же Toyota Starlet.

Фактически одна машина оказалась между двух ударов — и перекрёсток превратился в точку двойного столкновения.

Пострадал водитель Toyota Starlet, мужчина 1962 года рождения. Он доставлен во вторую краевую клиническую больницу, лечение амбулаторное.

Оба водителя-участника — 1988 и 1978 годов рождения — были трезвы. Стаж вождения с 1998 и 2006 года, полисы ОСАГО оформлены.