«Милуоки» обменял чемпиона НБА Адетокунбо в «Майами»

Адетокунбо 31 год, он является самым титулованным игроком в истории «Милуоки». В 2021 году он с клубом стал чемпионом НБА и самым ценным игроком финальной серии. Дважды игрок признавался самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата, 10 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком Кубка НБА. В среднем Адетокунбо набирает 24,1 очка за игру, делает 9,9 подбора и 5 передач. В составе сборной Греции становился бронзовым призером чемпионата Европы.