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«Милуоки» обменял чемпиона НБА Адетокунбо в «Майами»

Взамен «Милуоки» получил четырех игроков и четыре выбора на драфтах.

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Греческий форвард Яннис Адетокунбо в результате обмена перешел из «Милуоки» в «Майами». Об этом сообщает The Athletic.

В обмен на Адетокунбо состав «Милуоки» пополнят Тайлер Хирро, Келел Уэйр, Джейми Хакес и Каспарас Якучионис, также клуб получит три пика в первых раундах драфта НБА, обмен выборами в первом раунде и один выбор во втором раунде. В «Майами» также перейдет Бобби Портис.

Адетокунбо 31 год, он является самым титулованным игроком в истории «Милуоки». В 2021 году он с клубом стал чемпионом НБА и самым ценным игроком финальной серии. Дважды игрок признавался самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата, 10 раз участвовал в Матче звезд, становился самым ценным игроком Кубка НБА. В среднем Адетокунбо набирает 24,1 очка за игру, делает 9,9 подбора и 5 передач. В составе сборной Греции становился бронзовым призером чемпионата Европы.

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