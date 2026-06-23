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В Красноярске могут приостановить вещание телеканалов и радиостанций

Это связано с ремонтом телевизионной башни.

Источник: KrasnoyarskMedia

С 25 июня по 31 августа в Красноярске пройдёт плановый ремонт телевизионной башни. В связи с проведением работ возможны кратковременные перерывы в вещании.

В указанные периоды могут быть временно отключены 20 цифровых телеканалов и FM-радиостанций, сигнал которых распространяется на Красноярск, Дивногорск, Железногорск, а также Сосновоборский и Емельяновский округа.

Ориентировочные даты технологических перерывов:

с 29 июня по 3 июля; с 6 по 10 июля; с 13 по 17 июля.

По возникающим вопросам жители могут обращаться по тел. (391) 202−60−98 (понедельник-четверг: 08:00−17:00, пятница: 08:00−15:30) или на эл. почту ckp_krsk@rtrn.ru.

В период проведения работ жителей просят не оставлять транспорт в радиусе 60 метров от башни, расположенной по ул. Борисова, 24а. Запрещается подходить к объекту ближе указанного расстояния и пересекать сигнальные ограждения.