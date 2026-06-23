Исполком МОК лишил медали легкоатлетку Гулиеву

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного олимпийского комитета заявил о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации турецкой спортсменки Екатерины Гулиевой, которая тогда представляла Россию.
«Официальные результаты были изменены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) после дисквалификации Екатерины Поистоговой, ныне Гулиевой, с соревнований по легкой атлетике среди женщин на дистанции 800 метров в Лондоне в 2012 году из-за нарушения антидопинговых правил», — написано в заявлении исполкома.
Серебряная медаль Игр-2012 досталась Екатерине Поистоговой (Гулиевой) после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянки Марии Савиновой (Фарносовой), финишировавшей в том забеге первой. После дисквалификации Поистоговой серебро Олимпиады в Лондоне перейдет Памеле Джелимо из Кении, бронзовым призером станет американка Алисия Монтано.
Спортсменке 34 года. В 2019 году она вышла замуж за чемпиона мира 2017 года на дистанции 200 м азербайджанца Рамиля Гулиева, выступающего за Турцию. С 2021 года бегунья также представляет Турцию.