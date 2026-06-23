В Московском регионе в ближайшие дни почти не будет осадков

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Осадков в Московском регионе в ближайшие три дня практически не прогнозируется, в четверг, 25 июня, может пройти дождь, но он будет небольшой — выпадет до 6 мм осадков. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Во вторник и среду преимущественно без осадков. В четверг возможен небольшой или умеренный дождь, это до 5−6 мм осадков», — сказала Макарова.
Она подчеркнула, что интенсивных осадков точно не будет, этот дождь пройдет без серьезных последствий.