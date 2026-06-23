«Хотела в зеленый»: Савичева показала новый образ с ярко-красными волосами

Певица Юлия Савичева решила сменить имидж и показала поклонникам результат необычного эксперимента с внешностью. Артистка призналась, что давно задумывалась о переменах и в итоге выбрала яркий образ.
Исполнительница обновила прическу и перекрасила волосы в красный цвет. По словам Савичевой, сначала она рассматривала другой вариант, однако в последний момент остановилась на более смелом решении.
— А как вам такое? Хотела в зеленый сначала, но все-таки решила, что красный, — написала певица в своем Telegram-канале.
Подписчики положительно оценили преображение артистки и отметили, что новый оттенок волос подчеркнул ее стиль и сделал образ более ярким.
Однако на новый образ другой артистки российского шоу-бизнеса поклонники отреагировали более холодно: в марте певица Глюкоза шокировала странным внешним видом и поведением. Она опубликовала полуобнаженные кадры из душа. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра Алексея Вилкова, о чем может говорить подобное поведение.
При этом сама певица указала другие причины кардинальной смены имиджа. Она призналась, что 2024 год стал для нее сложным и за этот период в ее жизни многое поменялось. По ее словам, решение о преображении было вызвано желанием увидеть себя со стороны.