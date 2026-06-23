«Мама, я хочу быть гимнасткой»: девочке с ДЦП из Алматы необходима операция за 800 тыс. тенге

Стоимость операции составляет 19 900 000 сум (около 800 000 тенге). Сейчас Аяулым чувствует себя хорошо: зрение улучшилось, и мы начали немного читать и писать. Мы маленькими шагами идем к цели. Дочь говорит: «Мама, я хочу быть гимнасткой». Хоть и рано об этом говорить, но мы уже купили костюм для занятий гимнастикой и верим, что когда-нибудь этот костюм моя дочь наденет.