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«Мама, я хочу быть гимнасткой»: девочке с ДЦП из Алматы необходима операция за 800 тыс. тенге

8-летняя Аяулым из Алматы мечтает стать гимнасткой, но воплотить мечту в реальность мешает ДЦП. Сейчас девочке требуется операция, которая может помочь встать на ноги, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Моя дочь родилась на 32 неделе недоношенной. Позже ей поставили диагноз «ДЦП спастическая диплегия». Аяулым — долгожданный и любимый ребенок. Мы делаем все возможное для ее развития и улучшения качества жизни. Уже пройдено 17 курсов по неврологии и 4 курса уколов для глаз, множество реабилитаций и три операции в Узбекистане на ноги.

Теперь Аяулым необходима операция на правую ногу. Эта операция играет ключевую роль в восстановлении и дает шанс самостоятельно ходить. Мы планируем в скором времени повторно выехать в Ташкент для проведения операции на ногу. Однако финансовые возможности ограничены, так как мы уже потратили много денег. Я вынуждена обратиться за помощью.

Стоимость операции составляет 19 900 000 сум (около 800 000 тенге). Сейчас Аяулым чувствует себя хорошо: зрение улучшилось, и мы начали немного читать и писать. Мы маленькими шагами идем к цели. Дочь говорит: «Мама, я хочу быть гимнасткой». Хоть и рано об этом говорить, но мы уже купили костюм для занятий гимнастикой и верим, что когда-нибудь этот костюм моя дочь наденет.

Прошу всех неравнодушных людей помочь и поддержать нашу семью. Мы верим, что у Аяулым появится шанс на полноценную жизнь и восстановление здоровья.