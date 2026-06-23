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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 190 тысяч гектаров

Всего в регионе зафиксировано 87 возгораний в девяти округах.

В Красноярском крае, где действует режим чрезвычайной ситуации в лесах, площадь пожаров за сутки выросла на 18 тысяч гектаров и достигла 191,6 тысячи гектаров. Об этом сообщает Лесопожарный центр.

Всего в регионе зафиксировано 87 возгораний в девяти округах, в основном на севере края. Угрозы населённым пунктам нет. В тушении участвуют 1 640 человек и 26 единиц техники, задействована авиация — вертолёты и самолёт-зондировщик Ан-26.

Накануне в регион прибыли дополнительные силы авиапожарных из разных регионов. По прогнозам синоптиков, 23−24 июня на севере края сохранится жара до +32 градусов.

Ранее мы сообщали, что Роспотребнадзор усилил контроль за воздухом в городах Красноярского края.

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