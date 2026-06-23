Выпуск молодых офицеров-пограничников прошел в Хабаровском крае

Церемония вручения первых офицерских погон выпускникам Хабаровского пограничного института ФСБ России прошла в Хабаровске. В торжественном мероприятии принял участие вице-губернатор Артем Мельников, который передал выпускникам поздравление от губернатора Дмитрия Демешина. "От вашей подготовки, от того, насколько вы преданы Родине, зависит спокойная жизнь миллионов людей. Эти слова сегодня обращены к вам, лейтенанты. Вы — новое поколение офицеров, на которое возложена особая ответственность, — подчеркнул Артем Мельников. Торжественный строй встретил гостей парадным расчетом и государственным гимном. Дипломы о высшем образовании и лейтенантские погоны получили более 200 выпускников. Лучшие выпускники были отмечены ведомственными наградами. После официальной части родственники и друзья офицеров смогли поздравить их на плацу и стать свидетелями традиционного торжественного марша.