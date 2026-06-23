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В предназначенных для Красноярского края фруктах из Узбекистана нашли вредителей

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили опасных карантинных вредителей в партии фруктов и овощей из Узбекистана.

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили опасных карантинных вредителей в партии фруктов и овощей из Узбекистана. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

С 1 по 21 июня на складе временного хранения проверили свежие фрукты и овощи общим весом 8 398 тонн. После лабораторных исследований в персиках, абрикосах и нектаринах выявили шесть случаев заражения восточной и персиковой плодожоркой. Еще один случай нашли в свежем перце, он был заражен западным цветочным трипсом.

В Россельхознадзоре сообщили, что карантинные вредители безопасны для людей, но могут нанести серьезный вред сельскому хозяйству. Такие организмы способны уничтожить до 80% урожая. Собственнику продукции выдали уведомление о необходимости принять меры.

По его выбору зараженную продукцию общим весом 18,3 тонны обработали разрешенными препаратами, безопасными для человека.