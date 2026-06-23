В предназначенных для Красноярского края фруктах из Узбекистана нашли вредителей

С 1 по 21 июня на складе временного хранения проверили свежие фрукты и овощи общим весом 8 398 тонн. После лабораторных исследований в персиках, абрикосах и нектаринах выявили шесть случаев заражения восточной и персиковой плодожоркой. Еще один случай нашли в свежем перце, он был заражен западным цветочным трипсом.