Хабаровчан зовут на бесплатные тренировки с профессиональными инструкторами

— Сначала мы ввели штатные ставки инструкторов по спорту для того, чтобы консультировать и помогать жителям выполнять упражнения правильно, избежать травм. Но с каждым годом потребность становилась все больше, и мы решили с этого лета ввести такие занятия, организованные для детей и взрослых, — рассказала заместитель директора по учебно-спортивной работе СШОР «Ерофей» Александра Трофимович.