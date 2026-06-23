Хабаровчан зовут на бесплатные тренировки с профессиональными инструкторами

В Хабаровске проходят спортивные тренировки под руководством профессиональных инструкторов. На «умной» площадке возле Арены «Ерофей» по пятницам и субботам проходят занятия для групп разных возрастов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Занятия проводят тренеры спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей».
— Сначала мы ввели штатные ставки инструкторов по спорту для того, чтобы консультировать и помогать жителям выполнять упражнения правильно, избежать травм. Но с каждым годом потребность становилась все больше, и мы решили с этого лета ввести такие занятия, организованные для детей и взрослых, — рассказала заместитель директора по учебно-спортивной работе СШОР «Ерофей» Александра Трофимович.
По пятницам с 18:00 до 19:00 приглашают детей и подростков от 6 до 16 лет. В программе — тренировки с элементами хоккея с мячом. По субботам с 10:00 до 11:00 ждут участников старше 16 лет: упор сделан на поддержание физической активности, оздоровление и развитие гибкости.
Многофункциональная спортивная площадка оборудована всем необходимым для полноценных тренировок. Здесь есть воркаут-зоны, прыжковая яма, место для игры в пляжный волейбол и легкоатлетические дорожки.