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14 станций в семи регионах утвердили на ВСМ Москва — Петербург

Одну станцию построят в Ленинградской области и две станции в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург, планируется построить 14 станций. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. На ВСМ разметят четыре станции в Москве, одну станцию в Подмосковье, четыре станции в Тверской области, две станции в Новгородской области, одну станцию в Ленобласти и две станции в Петербурге.

— Для ВСМ будет построен отдельный транспортный коридор. Он не будет пересекаться с уже существующими железнодорожными и автомобильными путями. Это позволит избежать железнодорожных переездов и пересечений с дорогами на одном уровне, что повысит безопасность и комфорт пассажиров, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее велосипедистам хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД в Петербурге. Депутаты, общественники и полиция пришли к единому знаменателю по поводу «двухколесных» нарушителей.