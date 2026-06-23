В Алтайском крае завершились поиски 14-летнего мальчика

В Алтайском крае найден живым 14-летний подросток, пропавший 15 июня. Информация о его обнаружении появилась в официальном канале поискового отряда «ЛизаАлерт». Волонтёры подтвердили, что мальчик жив и находится в безопасности.
Поиски подростка продолжались несколько дней. Ориентировка была распространена 21 июня, когда выяснилось, что его местонахождение неизвестно с 15 июня. С этого момента к поискам подключились волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.
Обстоятельства исчезновения и детали того, где находился ребёнок все это время, не раскрываются. Информации о его состоянии и причинах пропажи пока нет.
«ЛизаАлерт» поблагодарил всех, кто участвовал в поисках. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не поступало.