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В Алтайском крае завершились поиски 14-летнего мальчика

В Алтайском крае найден живым 14-летний подросток, пропавший 15 июня.

В Алтайском крае найден живым 14-летний подросток, пропавший 15 июня. Информация о его обнаружении появилась в официальном канале поискового отряда «ЛизаАлерт». Волонтёры подтвердили, что мальчик жив и находится в безопасности.

Поиски подростка продолжались несколько дней. Ориентировка была распространена 21 июня, когда выяснилось, что его местонахождение неизвестно с 15 июня. С этого момента к поискам подключились волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства исчезновения и детали того, где находился ребёнок все это время, не раскрываются. Информации о его состоянии и причинах пропажи пока нет.

«ЛизаАлерт» поблагодарил всех, кто участвовал в поисках. Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не поступало.