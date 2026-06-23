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Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 23 июня

Энергетики объявили адреса, где в Ростове во вторник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 23 июня запланированы в десятках домов. Без электричества останутся сотни горожан. Список адресов опубликовала компания «Донэнерго».

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— улица Амбулаторная, 111−171;

— переулок Бойцовский, 3−7 и 2−24;

— Железнодорожный Верхний проезд, 3−15;

— Железнодорожный Нижний проезд, 1−77;

— переулок Парусный, 1−17 и 2−16;

— улица Подгорная, 53−71 и 60−74;

— улица Портовая, 239;

— улица Рельефная, 1−3, 2−46, 13−45;

— переулок Рыболовецкий, 2−26 и 1−31;

— переулок Уманский, 2, 1−7;

— улица Пригородного лесничества;

— садоводческое товарищество «Лесовод»;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Берёзка»;

— улица Тюхряева, 4−20 и 11−31;

— улица Буйнакская, 2−10 и 1−7;

— улица 28-я линия, 45−59;

— улица 30-я линия, 34−74 и 33−69;

— улица 32-я линия, 59−79 и 62−76;

— улица Ленина, 142−176, 132, 150, 162−168;

— улица Ленина, 213;

— улица Сурженская, 20−28;

— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1;

— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г;

— улица Неклиновская, 43А, 45А;

— улица Ландшафтная, 21;

— улица Вавилова, 59/6, 59/7, 59/8.

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