Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 23 июня

Отключения света в Ростове на 23 июня запланированы в десятках домов. Без электричества останутся сотни горожан. Список адресов опубликовала компания «Донэнерго».
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— улица Амбулаторная, 111−171;
— переулок Бойцовский, 3−7 и 2−24;
— Железнодорожный Верхний проезд, 3−15;
— Железнодорожный Нижний проезд, 1−77;
— переулок Парусный, 1−17 и 2−16;
— улица Подгорная, 53−71 и 60−74;
— улица Портовая, 239;
— улица Рельефная, 1−3, 2−46, 13−45;
— переулок Рыболовецкий, 2−26 и 1−31;
— переулок Уманский, 2, 1−7;
— улица Пригородного лесничества;
— садоводческое товарищество «Лесовод»;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Берёзка»;
— улица Тюхряева, 4−20 и 11−31;
— улица Буйнакская, 2−10 и 1−7;
— улица 28-я линия, 45−59;
— улица 30-я линия, 34−74 и 33−69;
— улица 32-я линия, 59−79 и 62−76;
— улица Ленина, 142−176, 132, 150, 162−168;
— улица Ленина, 213;
— улица Сурженская, 20−28;
— улица Вавилова, 54, 54А, 60, 68, 70, 70Б, 71, 71/1;
— проспект Королева, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г;
— улица Неклиновская, 43А, 45А;
— улица Ландшафтная, 21;
— улица Вавилова, 59/6, 59/7, 59/8.
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