В Хабаровске судят водителя автобуса за два ДТП с тяжкими травмами

В мае 2026 года Железнодорожный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению уголовного дела против водителя автобуса маршрута № 40 Т. По версии следствия, он нарушил ПДД, что привело к двум ДТП с тяжким вредом здоровью потерпевших, сообщает официальный канал «Суды Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.