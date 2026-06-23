В Хабаровске 150 мастеров претендуют на участие в «АмурФесте»

В Хабаровске стартовал приём заявок на участие в летнем фестивале-ярмарке АмурФест. Лето. Уже поступило 150 заявок от мастеров и предпринимателей, которые хотят представить свои изделия и бренды на одной из самых заметных культурных площадок региона.