В Хабаровске 150 мастеров претендуют на участие в «АмурФесте»

В Хабаровске стартовал приём заявок на участие в летнем фестивале-ярмарке АмурФест. Лето. Уже поступило 150 заявок от мастеров и предпринимателей, которые хотят представить свои изделия и бренды на одной из самых заметных культурных площадок региона.
Организаторы отмечают, что отбор участников продлится до 1 июля. В итоговую программу планируется включить около 50 экспонентов — тех, кто лучше всего соответствует тематике и формату летнего фестиваля.
Сам «АмурФест» пройдёт 11−12 июля сразу на двух площадках — на Комсомольской площади и в парке им. Муравьёва-Амурского. Гостей ждут концертные программы на двух сценах, выступление хедлайнера, ремесленная ярмарка и интерактивные зоны.
В этом году акцент сделан на летнем отдыхе, спорте и семейном досуге. Для гостей подготовят мастер-классы по акробатике, цифровой иллюстрации, вязанию на вязальной машине, флористике и другим ремесленным направлениям.
Отдельный блок программы посвятят локальным брендам и этническим традициям — от одежды до изделий мастеров коренных малочисленных народов Севера.
Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта Туризм и гостеприимство при поддержке профильных министерств края. Также он приурочен к Году единства народов России и региональному Году спорта, объявленному по инициативе губернатора Дмитрия Демешина.
Организаторы подчёркивают: «АмурФест» давно стал одной из визитных карточек культурной жизни края, объединяя мастеров, артистов и зрителей вокруг живого ремесла и сцены под открытым небом.
Подробная программа фестиваля будет опубликована на официальных ресурсах организаторов.