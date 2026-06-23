Под Ростовом с опережением графика отремонтировали трассу до поселка Каменоломни

В ходе работ на объекте выполнили укладку выравнивающего слоя, настелили новое полотно из горячих асфальтобетонных смесей, провели укрепление обочин, а также нанесли дорожную разметку. Обновленный участок дороги станет более комфортным и безопасным как для автомобилистов, так и для пешеходов.