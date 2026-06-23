Канская резня бензопилой: полицейские были вынуждены применить оружие

В деревне Зеленая Дубрава Канского муниципального округа сотрудники полиции применили табельное оружие для пресечения противоправных действий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. В населенный пункт по вызову местной жительницы прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе сбора материала из ограды дома заявительницы вышел мужчина с видимыми признаками опьянения. В его руках была включенная бензопила. Размахивая ей, мужчина направился в сторону правоохранителей, высказывая в их адрес угрозы применения насилия. Оперативник уголовного розыска неоднократно требовал от агрессивного гражданина прекратить противоправные действия, а затем произвел два выстрела в воздух. После этого нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Во время инцидента никто не пострадал. Следователи Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят по данному факту процессуальную проверку.