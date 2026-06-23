Самая длинная пешеходная улица в мире: неожиданное зрелище устроили в Казахстане

Сначала по одной из самых узнаваемых городских площадок прошло торжественное шествие военных музыкантов. Затем оркестр представил концертную программу, в которой прозвучали военно-патриотические произведения и популярные композиции отечественной эстрады. Музыканты создали атмосферу праздника, напомнив о важности служения Отечеству, единства народа и уважения к государственным ценностям.